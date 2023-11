Electronic Arts e i giochi Live Service: avanti tutta! Il CEO di EA detta la linea

Con la divisione PlayStation di Sony che rivede i propri piani sui GaaS, Andrew Wilson si dice di tutt'altro avviso: nel presentare l'ultimo report finanziario di EA, il CEO del publisher e sviluppatore americano ha descritto i videogiochi Live Service come le "fondamenta dei nostri affari".

Dopo aver manifestato tutto il suo entusiasmo per il matrimonio tra Microsoft e Activision, l'amministratore delegato di Electronic Arts ha rimarcato la centralità dei cosiddetti Games as a Service (o giochi Live Service) nel computo dei ricavi generati dalla compagnia statunitense nel corso dell'ultimo trimestre.

Nel corso della finestra temporale indicata dal rendiconto finanziario di EA, il CEO dell'editore third party americano ha sottolineato la grande importanza di videogiochi come The Sims 4, EA Sports FC e Apex Legends, con ricavi in crescita rispetto allo scorso anno e profitti che rappresentano il 67,5% del totale (circa 1,91 miliardi di dollari).

Grazie al successo dei videogiochi Live Service, gli analisti e il board dirigenziale di EA guardano con fiducia al futuro ipotizzando, per la fine dell'attuale anno fiscale, un reddito netto tra gli 1,11 e gli 1,27 miliardi di dollari. A chi ci segue, ricordiamo che nei mesi scorsi i dirigenti del publisher statunitense hanno registrato i risultati finanziari più alti di sempre per Electronic Arts, un successo dovuto in larga parte ai Live Service e, di conseguenza, al sempre maggiore coinvolgimento della community nei videogiochi 'a sviluppo continuo'.