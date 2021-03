Electronic Arts e i giochi next gen: un brevetto descrive mappe generate con IA Neurale

Prosegue l'iniziativa di da Electronic Arts con i brevetti per giochi next gen. L'ultimo patent registrato dall'ente federale statunitense descrive infatti una tecnologia che sfrutta una IA Neurale per realizzare automaticamente delle mappe realistiche per videogiochi di nuova concezione.

Il sistema concepito da EA si appoggia a una Rete Neurale per generare una mappa altimetrica ad altissima risoluzione partendo da una semplice immagine con forme geometriche semplici. In maniera del tutto analoga alla tecnologie su cui si basano il DLSS di NVIDIA o i moderni software grafici di upscaling "intelligente", il brevetto di Electronic Arts declina questa funzione in un contesto di sviluppo più avanzato come quello legato, appunto, alla realizzazione delle mappe e dei livelli dei videogiochi.

Per spiegare il funzionamento di questa tecnica, EA mostra l'immagine di un foglio bianco con delle forme geometriche semplici come dei cerchi: i pochi dati immesi consentono all'IA Neurale di progettare in maniera estremamente veloce e realistica l'immagine altimetrica con i rilievi orografici di una regione che, in questo caso, assume la forma di una mappa montuosa dominata da un cratere da impatto. La rete neurale descritta da EA è anche in grado di aggiungere caratteristiche topografiche uniche come colline, specchi d'acqua, fiumi, grotte e canyon. Anche in questo caso, tramite l'immissione di una manciata di righe di codice e di variabili è possibile generare infinite combinazioni di biomi naturali o di scenari "artificiali".

Le possibili implicazioni di una simile tecnologia applicata allo sviluppo dei videogiochi, come possiamo facilmente intuire, sono enormi, se consideriamo la sempre crescente necessità di creare scenari di grandi dimensioni esplicitata dagli autori degli ultimi capitoli di serie come Need for Speed, Battlefield, Mass Effect o Dragon Age. Di recente, Electronic Arts si è assicurata anche i diritti esclusivi sullo sfruttamento di una tecnologia altrettanto dirimente che promette di farci giocare in streaming prima della fine del download dei giochi.