Electronic Arts: gli analisti hanno dubbi sulla lineup per il 2019

L'anno appena iniziato non sarà facile per Electronic Arts e gli analisti e broker di mercato stanno iniziando a guardare con attenzione le mosse del publisher, che dovrà necessariamente convincere gli investitori della bontà della sua proposta per il 2019.

In particolare l'agenzia Jefferies ha declassato le azioni di Electronic Arts (da 139 a 95 dollari) definendole "Hold from Buy" ovvero in pausa dall'acquisto, al momento infatti non sarebbe consigliato acquistare azioni della compagnia ed in ogni caso sarebbe meglio comprarle a prezzo ribassato.

L'analista Timothy O'Shea si dice preoccupato principalmente per le non esaltanti vendite di FIFA 19, che non mostrano segni di crescita, segno di come la serie abbia probabilmente raggiunto il suo bacino di utenza massimo da qualche anno a questa parte. Anche la poca chiarezza relativa alle uscite dell'anno non è stata ben vista EA ha annunciato al momento il solo lancio di Anthem(22 febbraio) anche se altri giochi verranno certamente pubblicati nel corso dell'intero anno solare.

Anche la presenta cancellazione del gioco di Star Wars sviluppato da EA Motive sembra destare preoccupazione, con Electronic Arts che non ha lanciato alcun titolo di Guerre Stellari negli ultimi dodici mesi, situazione che potrebbero ripetersi anche nel 2019...