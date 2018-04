Electronic Arts: annunciati grossi stravolgimenti ai vertici della compagnia

Con un post apparso sul sito ufficiale, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha annunciato numerosi cambiamenti ai vertici della compagnia.

Tanto per cominciare, Patrick Soderlund lascerà il suo incarico presso gli EA Worldwide Studios per diventare Chief Design Officer. A guidare i Worldwide Studios sarà ora Laura Miele, che ricoprirà il ruolo di Chief Studios Officer. Blake Jorgensen assumerà due differenti cariche, Chief Operating Officer e Chief Financial Officer. Chris Bruzzo guiderà il reparto Marketing & Analytics, mentre Matt Bilbey diventerà Executive Vice President of Strategic Growth.

"I cambiamenti nell'industria del gaming si fanno sempre più repentini: ce ne aspettiamo molti di più nei prossimi 5 anni che nei passati 45", ha dichiarato Andrew Wilson. "Dobbiamo organizzarci in modo da prepararci a ciò che verrà. Bisogna avere il coraggio di cambiare, specialmente per i nostri giocatori e per il nostro futuro. Abbiamo attuato alcuni cambiamenti strategici nella nostra organizzazione che ci permetteranno di focalizzarci maggiormente sull'aspetto creativo e di delineare al meglio la nostra leadership in vista della crescita futura della compagnia".

Questo stravolgimento è quasi sicuramente dovuto alla tiepida accoglienza riservata a Mass Effect Andromeda e al caso Star Wars Battlefront 2, che hanno seriamente intaccato la reputazione della compagnia. Riguardo al secondo, sul banco degli imputati c'era il discusso sistema di microtransazioni, giudicato dai giocatori troppo simile ad una slot machine, poi disattivato. Da allora il titolo di DICE ha completamente cambiato faccia, dando il benvenuto ad un nuovo sistema di progressione. Con l'imminente update Notte su Endor verranno introdotte nuovamente le microtransazioni, ma in una forma molto diversa da quella originale, dal momento che potranno essere usate solo per fini estetici.