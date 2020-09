Electronic Arts guarda con interesse a Switch: EA Play e nuovi giochi in arrivo?

In questi anni Electronic Arts non ha investito particolarmente su Nintendo Switch ma le cose potrebbero cambiare, almeno stando alle parole dell'SVP di EA Mike Blank, intervistato recentemente da GamesIndustry.

Blank afferma che "EA ha già portato tanti titoli su Switch e molti altri giochi sono in arrivo. E se sarà possibile vorremmo portare il nostro servizio in abbonamento EA Play su questa piattaforma. Noi vogliamo essere dove sono i giocatori,c he sia su Switch, Epic Games Store, Xbox Game Pass, Steam, PlayStation Now. Non abbiamo niente da annunciare ora come ora, ma confermo che continueremo a portare nuove esperienze su Switch."

Nessuna novità sostanziale dunque per il momento ma certamente l'enorme successo di Switch (oltre 60 milioni di console vendute in poco più di tre anni) non è passato inosservato presso i grandi publisher, che a parte da Electronic Arts stanno valutando nuove strade per supportare al massimo la piattaforma Nintendo.

EA Play (ex EA Access) è sbarcato recentemente su Steam e presto sarà integrato in Xbox Game Pass, che possa essere davvero arrivato il momento giusto per un debutto anche su Nintendo Switch? E' presto per dirlo, ma a questo punto non possiamo escluderlo a priori, insieme all'arrivo di nuovi titoli targati Electronic Arts.