Electronic Arts ha incassato 7.4 miliardi di dollari, sopratutto grazie a FIFA

EA ha annunciati i risultati finanziari dell'anno fiscale concluso il 31 marzo 2023: negli ultimi dodici mesi la compagnia ha incassato dai suoi business 7.4 miliardi di dollari, con ricavi in crescita del 6% su base annua, la crescita invece è inferiore del 3% nell'ultimo trimestre.

I ricavi totali dell'ultimo trimestre sono stati pari a 1.87 miliardi di dollari (+3% su base annua), i live service e "altri servizi" hanno generato 1.5 miliardi di dollari mentre i giochi premium si fermano a 372 milioni di dollari, in calo del 15% rispetto al precedente anno fiscale. Per l'intero anno fiscale invece i ricavi dei servizi live ammontano a 5.49 miliardi di dollari mentre i giochi premium generano entrate per 1.94 miliardi di dollari, l'utile netto è pari a 802 milioni di dollari.

FIFA continua a crescere, in particolare FIFA 23 ha venduto in soli sei mesi più di FIFA 22 nell'intero anno, APEX Legends vede crescere i giocatori del 20% mentre The Sims 4 continua a vendere bene avendo toccato quota 70 milioni di copie vendute.

Per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2024) EA ha in programma di lanciare EA Sports FC, F1 23 e nuovi giochi racing e sportivi, mentre Dragon Age Dreadwolf non arriverà prima di aprile 2024