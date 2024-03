Electronic Arts è innamorata dell'IA generativa, porterà i giocatori a spendere più soldi

Il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha partecipato alla Morgan Stanley Technology Media & Telecom Conference e in questa occasione ha parlato dei vantaggi dell'utilizzo dell'IA generativa, tecnologia che ricopre un ruolo sempre più importante per le aziende impegnate nel settore della tecnologia e dell'intrattenimento.

Electronic Arts sta abbracciando sempre di più l'IA generativa e sebbene sia ancora troppo presto per utilizzarla su larga scala, gli obiettivi per il futuro sono decisamente ambiziosi. Secondo Wilson, circa il 60% dei giochi in sviluppo negli studi di EA ha "un'alta possibilità di essere influenzato positivamente dall'utilizzo dell'IA generativa" e in tal senso il CEO cita la realizzazione degli stadi nei giochi sportivi.

Se in passato ricreare uno studio in un videogioco poteva richiedere fino a sei mesi di lavoro, ultimamente sono necessarie non più di sei settimane e chissà che in futuro non possano bastare sei giorni. FIFA 23 ha 12 cicli di corsa per i giocatori mentre EA Sports FC 24 ne ha 1.200 per ciascun atleta, tutti realizzati usando l'IA generativa.

Estendendo questo concetto a tutti gli altri giochi in sviluppo, i vantaggi potrebbero essere molti, tanto è vero che l'obiettivo dello stesso Wilson è quello di usare l'IA generativa per aumentare l'efficienza della compagnia del 30%.

L'IA generativa inoltre potrebbe migliorare le opzioni di personalizzazione dando vita a giochi più inclusi, profondi e coinvolgenti capaci di attirare il 50% in più dei giocatori e di far spendere ai consumatori circa il 10% o 20% in più rispetto ad oggi.