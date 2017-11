Electronic Arts lancia le offerte per il Black Friday su Origin

lancia le offerte delsu Origin, con decine di giochi per PC in offerta speciale da oggi e fino al 28 novembre. Tra i titoli scontati troviamo, Titanfall 2,e FIFA 18.

FIFA 18 può essere acquistato a soli 39.93 euro, Mass Effect Andromeda è in offerta a 19.95 euro mentre Need for Speed Payback ha un prezzo pari a 39,93 euro. Interessanti promozioni anche su Star Wars Battlefront Ultimate Edition (14,95 euro), Unravel (9,95 euro), Battlefield 4 Premium Edition (19,95 euro), Crysis 3 (7.45 euro), Titanfall 2 Ultimate Edition (19,95 euro), Battlefield 1 Revolution (29,95 euro) e Mirror's Edge Catalyst (4,95 euro).

Per l'elenco completo vi rimandiamo alla pagina delle offerte del Black Friday su Origin. Avete già deciso cosa acquistare?