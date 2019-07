Electronic Arts è già al lavoro su giochi per PS5 e Xbox Scarlett

Durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari del trimestre appena trascorso, Electronic Arts ha parlato anche delle console di prossima generazione e nello specifico di PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

"Ovviamente siamo già al lavoro su una lineup di giochi di prossima generazione", esordisce così Blake Jorgensen, CFO dell'azienda. "Non è un mistero ormai quello che sta accadendo e molti nel settore stanno sviluppando giochi Next-Gen. Non tutti usciranno subito, ma ci faremo trovare pronti."

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha invece parlato di abbonamenti e cloud gaming, cercando di delineare il futuro dell'azienda da lui guidata: "Stiamo investendo molto sul futuro, non vogliamo farci trovare impreparati. Abbiamo iniziato a investire nella nostra piattaforma digitale più di cinque anni fa su aspetti come cloud e sicurezza, siamo pronti per il futuro, abbiamo fatto investimenti in merito al cloud, ai modelli di business con sottoscrizione ed alle microtransazioni. Siamo certamente ottimisti per il futuro di Electronic Arts."

Sebbene al momento non siano stati annunciati giochi EA per PS5 e Xbox Scarlett, arriva la conferma legata allo sviluppo di giochi Next-Gen da parte della compagnia, probabilmente ne sapremo di più il prossimo anno... FIFA 21 accompagnerà il lancio delle nuove console Sony e Microsoft? Molto probabile...