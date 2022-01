Electronic Arts leak: EA delusa da Battlefield, Star Wars Jedi Fallen Order 2 a fine anno?

Tom Henderson è un fiume in piena e dopo aver parlato del ritorno di Need for Speed previsto per l'autunno 2022, il giornalista e insider pone ora il focus anche su altre due serie Electronic Arts molto popolari, ovvero Battlefield e Star Wars.

Per quanto riguarda Battlefield 2042, Electronic Arts sarebbe insoddisfatta delle performance del gioco e per questo "starebbe valutando tutte le opzioni" per quanto riguarda il titolo e il futuro della serie, tra l'adozione del modello free to play "in una certa misura", probabilmente solo per quanto riguarda alcune modalità, presumibilmente multiplayer.

La seconda notizia è legata invece al sequel di Star Wars Jedi Fallen Order in sviluppo negli studi di Respawn, il gioco è atteso per l'autunno 2022 e secondo Henderson verrà annunciato il 4 maggio durante lo Star Wars Day, anche se non ci sono conferme in merito.

Ci si aspetta che Need for Speed e Star Wars Jedi Fallen Order 2 possano rappresentare l'offerta di EA per la stagione natalizia insieme ovviamente a FIFA, al momento però la compagnia non ha confermato queste voci e dunque i rumor sono da prendere con le dovute precauzioni, nonostante Tom Henderson si dimostri da mesi una fonte attendibile e molto informata.