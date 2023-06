Electronic Arts e Nike insieme nel segno degli NFT: rivelata la partnership con .Swoosh

Nonostante le feroci critiche che continuano a essere mosse da una fetta d'utenza, diversi publisher videoludici continuano a puntare sugli NFT e sul loro impiego all'interno dei propri prodotti. Tra questi non c'è soltanto Square-Enix, che ha ribadito il suo interesse negli NFT, ma anche Electronic Arts.

La compagnia di FIFA 23 e Star Wars Jedi Survivor ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Nike e con la sua piattaforma digitale dedicata agli NFT, .Swoosh. Pur non fornendo informazioni particolarmente dettagliate, EA ha lasciato intendere che i risvolti di questa partnership saranno ben tangibili all'interno delle prossime produzioni EA Sports.

"Nike Virtual Studios ed EA Sports annunciano oggi una nuova partnership volta a migliorare e personalizzare l'esperienza sportiva virtuale per i fan di tutto il mondo", recita l'annuncio ufficiale della collaborazione. È ancora presto per sapere quando inizieremo a vedere gli NFT in uno qualsiasi dei titoli annualizzati di EA Sports, ma l'accordo mette in chiaro che "Nei titoli EA Sports, EA e Nike prevedono di rendere disponibili le creazioni virtuali .SWOOSH selezionate, consentendo a membri e giocatori nuove opportunità uniche per l'espressione personale e la creatività attraverso lo sport e lo stile".

Il tweet che accompagna l'annuncio fa esplicito riferimento al football americano, dunque non ci sorprenderemmo se il primo titolo ad accogliere gli NFT targati EA x Nike sarà proprio Madden NFL.