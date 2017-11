Electronic Arts non ha fretta di sviluppare nuovi giochi su Nintendo Switch

In seguito alla pubblicazione disunon sente l'urgenza di portare nuovi titoli sulla home console di, almeno nell'immediato futuro.

Il chief financial officer di EA, Blake Jorgensen, ha infatti dichiarato al Wall Street Journal che la compagnia ha deciso di attendere che Nintendo Switch sia stata per un intero anno sul mercato prima di decidere se sviluppare o meno altri giochi.

Per quanto riguarda FIFA 18 su Switch, Jorgensen ha spiegato che è troppo presto per poterne giudicare l'andamento, e che EA vuole capire la domanda del pubblico nella sua interezza. Ricordiamo che la versione per Nintendo Switch di FIFA 18 è sviluppata con un motore grafico pensato esclusivamente per l'ibrida della grande N, e che a differenza del titolo su PC, Xbox One e PlayStation 4 non include la modalità Il Viaggio.