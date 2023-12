Electronic Arts presenta il nuovo logo Frostbite Engine: stessa mano, altra filosofia

A poche settimane di distanza dalle novità legate al REX Engine di Capcom, anche Electronic Arts sorprende la community con il rebrand e il 'cambio di visione' del Frostbite Engine, il motore grafico multipiattaforma utilizzato in videogiochi come Battlefield, Mass Effect e il recente Remake di Dead Space.

Il rebranding del Frostbite Engine viene accompagnato da un approfondimento che spiega, dalle pagine del sito ufficiale di EA, la nuova missione del motore grafico proprietario del colosso videoludico statunitense.

I cambiamenti apportati al logo del Frostbite Engine, di conseguenza, rifletteranno questa nuova visione e identità di un motore "evolutosi negli anni come piattaforma per l'innovazione collaborativa: questo rebranding riflette chi siamo oggi e segnala non solo un cambiamento visivo per Frostbite, ma anche filosofico, con una rinnovata attenzione alla partnership con i nostri team e creatori. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato fianco a fianco con i team di gioco di EA per comprendere meglio le loro esigenze di sviluppo e tecnologia, dando priorità ai cambiamenti che creano maggiore flessibilità per l'innovazione e un'esperienza utente positiva per gli sviluppatori".

I cambiamenti descritti da Electronic Arts si riflettono nelle modifiche apportate all'ormai iconico logo dell'impronta della mano: se in passato le linee frastagliate del logo hanno ricalcato la filosofia delle ambientazioni distruttibili dei giochi basati su Frostbite, d'ora in avanti il logo del motore grafico proprietario di EA verrà rappresentato con l'impronta di una mano 'intrinsecamente umana', la testimonianza del 'tocco' che dà vita ai videogiochi e dell'impronta creativa lasciata da ogni persona che contribuisce alla realizzazione dei titoli basati su questo engine sin dal 2008 con Battlefield Bad Company 2.

L'impronta aggiornata della mano che rappresenta il 'nuovo corso' di Frostbite è costituita da strati consecutivi e sovrapposti, con bordi smussati e linee più organiche che riflettono l'impegno di EA nell'affrontare gli aspetti più aspri dello sviluppo e creare un'esperienza più fluida sia per i designer che per i giocatori.