Electronic Arts: Project C è il nuovo gioco per PS5 apparso su Amazon UK

Come fatto notare dagli attenti frequentatori di reddit, è improvvisamente apparsa su Amazon UK la scheda inerente un nuovo titolo targato Electronic Arts. Al momento si tratta di un semplice placeholder e risulta impossibile riuscire ad intuirne la natura od il nome completo.

Project C è il nome del prodotto apparso sulle pagine del noto rivenditore online, e sfortunatamente non vengono mezionanti ulteriori dettagli al riguardo, ad eccezione del fatto che il titolo è destinato ad arrivare su PlayStation 5. Non è ben chiaro se possa trattarsi di un'esclusiva Sony o se - come pare più probabile - sia semplicemente un progetto next-gen che verrà lanciato anche su PC e Xbox Series X|S.

Appare più che una semplice coincidenza il fatto che proprio domani, giovedì 22 luglio, si terrà ufficialmente l'EA Play 2021, occasione che il publisher statunitense sfrutterà per aggiornarci sui titoli già presentati e, naturalmente, per fare dei nuovi annunci. Probabilmente, Project C rientra tra questi ultimi e le prime informazioni potrebbero essere diffuse a brevissimo.

Chissà che il titolo in questione non possa rispondere al nome di Dead Space: da diverse settimane si continua a parlare di un possibile remake del primo capitolo della serie horror. Secondo i rumor con cui siamo venuti a contatto, Electronic Arts sarebbe stata spronata dal successo di Capcom e Resident Evil per rilanciare il suo franchise. Tuttavia il nome sembrerebbe essere molto vicino a quello di Project Cars: EA ha acquisito Codemasters e gli sviluppatori di Slightly Mad Studios, ed è dunque possibile che si tratti del nuovo capitolo della serie automobilistica che sfrutterà l'engine Madness 2.0.