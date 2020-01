Electronic Arts pubblicherà almeno 4 nuovi giochi non sportivi entro marzo 2021

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Electronic Arts ha anticipato parte dei piani relativi al prossimo anno fiscale che inizierà il 1 aprile 2020 e terminerà il 31 marzo 2021. Cosa possiamo aspettarci da EA in questo lasso di tempo? Scopriamolo insieme.

I piani attuali prevedono la pubblicazione di otto giochi durante il prossimo anno fiscale, tra cui le nuove edizioni di FIFA, Madden NFL, NHL e probabilmente NBA Live. Tra gli altri quattro dovrebbero invece trovare spazio Medal of Honor Above and Beyond per dispositivi VR e almeno un gioco EA Originals, programma che raccogliere quelle produzioni minori sviluppati da piccoli studi come nel caso di Unravel e A Way Out.

Difficile aspettarsi un nuovo Need for Speed quest'anno mentre è certo che Battlefield 6 non uscirà nel 2020, il nuovo gioco della serie DICE uscirà durante l'anno fiscale 2022, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022.

Non è chiaro quanti di questi giochi siano sequel o IP originali, almeno un progetto dovrebbe essere legato a Star Wars mentre non sono stati diffusi dettagli sui progetti BioWare come Dragon Age 4, attualmente in fase di sviluppo ma ancora privo di una finestra di lancio anche indicativa.