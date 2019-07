Electronic Arts punta a espandere i team di sviluppo indie del programma EA Originals

Chiariti i motivi che hanno spinto Electronic Arts a lanciare EA Originals per migliorare la cattiva reputazione di EA, il vicepresidente esecutivo Matt Bilbey ha svelato di voler ampliare ulteriormente il programma di supporto agli sviluppatori indie più talentuosi.

Ai microfoni di IGN.com, Bilbey spiega che "il programma EA Originals è recentemente aumentato in virtù della qualità e delle opportunità offerte dalla scena indipendente. Ma se guardiamo avanti e ci proiettamo idealmente ai prossimi uno o due anni, potremmo veder crescere ulteriormente la nostra offerta".

"Ciò che è importante per noi è che ogni gioco supportato sia supervisionato attentamente da un produttore di Electronic Arts, che agisce come 'tentacolo' di EA", conclude poi il VP esecutivo del colosso videoludico a stelle e strisce prima di aggiungere che "non vogliamo arrivare al punto in cui un produttore debba essere costretto a prendersi cura di 10 o 15 team di sviluppo diversi, perché è lì che perderemmo il senso e la vera unicità di ciò che è EA Originals".

Anche gli altri colossi del settore stanno guardando con estrema attenzione al panorama indie, basti citare in tal senso gli sforzi profusi da Nintendo per fare dell'eShop di Nintendo Switch il trampolino di lancio di tantissimi progetti "underground". Non meno importanti sono poi i lavori in atto presso la divisione Xbox di Microsoft per arricchire il catalogo di Xbox Game Pass con decine di videogiochi indipendenti supportati dal programma ID@Xbox.

I vertici di Sony, invece, preferiscono andare nella direzione opposta e costruire il futuro di PS5 con esclusive e grandi giochi destinati ad un pubblico hardcore: il tutto, attraverso delle partnership con gli editori, i produttori e gli sviluppatori più affermati dell'industria, basti citare in tal senso l'esclusiva PS4 su Death Stranding di Hideo Kojima.