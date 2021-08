Electronic Arts: l'ultimo report finanziario conferma il ruolo di FIFA 21 e Apex Legends

In occasione dell'ultima conferenza sugli utili Electronic Arts ha presentato il report sull'andamento del primo trimestre per l'anno fiscale 2022, confermando gli ottimi risultati ottenuti dal publisher grazie a titoli trainanti come FIFA 21 e Apex Legends e aggiornando la roadmap delle uscite.

Nell'ultimo report presentato agli azionisti Electronic Arts ha infatti riportato un fatturato di 1,55 miliardi di dollari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (riferibile al periodo aprile-giugno), con una crescita del 6.3% su base annua. L'utile netto è stato di ben 204 milioni di dollari contro i 365 milioni dello scorso anno.

Tra i punti salienti della nota Electronic Arts ha ancora una volta sottolineato la funzione trainante di alcuni dei suoi cavalli di battaglia, con un riferimento particolare a FIFA 21 e Apex Legends: il simulatore calcistico ha infatti toccato quota 31 milioni di giocatori con un incremento del 48% su base annua dei match disputati su FIFA Ultimate Team. Ottimi risultati anche per il battle royale targato Respawn Entertainment che durante la nona stagione ha registrato una media di 13 milioni di giocatori attivi settimanalmente.

Il report ha poi aggiornato il calendario delle uscite in programma: se il primo quarto dell'anno ha visto la pubblicazione di Knockout City e Mass Effect Legendary Edition, il secondo si è aperto con F1 2021 e con il prossimo arrivo di FIFA 22, Lost in Random e Madden NFL 22. Per il Q3 sono in programma Battlefield 2042 e NHL 2022, mentre nel Q4 uscirà il nuovo PGA Tour.