Electronic Arts rimuove temporaneamente Cristiano Ronaldo dai canali social di FIFA

Electronic Arts ha rimosso (probabilmente temporaneamente) ogni riferimento e immagini relativa a Cristiano Ronaldo dai profili social FIFA, sostituendo avatar e copertine con il logo del gioco e con grafiche che citano i voti delle varie recensioni.

Su Twitter e Facebook sono scomparsi tutti i riferimenti al calciatore portoghese da questa stagione in forza alla Juventus. Il calciatore deve difendersi dall'accusa di aver molestato una donna a Las Vegas nel 2009 dopo averla pagata per non rivelare l'accaduto. Kathryn Mayorga (questo il nome della presunta vittima) aveva denunciato il fatto nel giugno 2009 senza però citare il nome di Ronaldo dopo aver accettato 260.000 euro da parte di CR7, sebbene questo punto sia ancora da verificare.

Come riportato dal Guardian, il nuovo legale della donna starebbe cercando di annullare l'accordo stipulato privatamente tra le due parti, asserendo come la sua cliente non fosse nelle condizioni psicologiche adatte per comprendere quanto stava accadendo.

Al momento le accuse di entrambe le parti devono ancora essere dimostrate e Cristiano Ronaldo ha affermato la sua totale innocenza. Gli sponsor del calciatore, tra cui troviamo Nike ed Electronic Arts, stanno valutando la situazione, un portavoce di EA Sports in particolare ha dichiarato sulle pagine di Eurogamer.net che "la compagnia svolgerà tutte le valutazioni del caso per accertarsi che l'atleta di copertina del gioco segua i principi morali ed etici del publisher."