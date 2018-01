Nella tarda serata di ieri, i server disono crollati, rendendo impossibile giocare ai principali titoli della compagnia. I disservizi in particolare sembrano aver colpito. La situazione è ora tornata alla normalità.

Come segnalato da DownDetector, i server di Electronic Arts sono ora attivi e funzionanti in tutto il mondo. Nella notte la compagnia ha disattivato il matchmaking di FIFA 18 per poi riattivarlo dopo poche ore, con il probabile obiettivo di diminuire il carico di lavoro dei server.

Lo store di Origin non ha invece registrato problemi di alcun tipo ed ha continuato a funzionare regolarmente durante il download di Electronic Arts.