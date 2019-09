Electronic Arts risponde sulla questione delle loot box

Una delle discussioni più ricorrenti sui videogiochi riguarda le loot box, una meccanica che ha preso sempre più piede nel corso degli anni, ma che non è praticamente mai stata vista di buon occhio né dai consumatori né dai legislatori, che stanno cercando sempre più modi per regolamentarle.

Il governo inglese recentemente aveva proposto di bannare tali meccaniche nei giochi dedicati ai più piccoli, e il Comitato DCMS (Digital, Culture, Media and Sport) di introdurre una tassa per contrastare gli effetti negativi del gaming, oltre ad effettuare pressioni sul PEGI per aggiungere degli avvertimenti relativi al gioco d'azzardo nei giochi che prevedono le loot box, se necessario anche alzando il limite relativo all'età per poterlo utilizzare.

Già in passato invece, i governi olandesi e belgi avevano del tutto vietato la meccanica delle microtransazioni in generale, mentre Sony, Microsoft e Nintendo hanno stretto un patto per un utilizzo più onesto e trasparente di queste ultime.

Electronic Arts, una delle aziende chiamate a rispondere sulla questione insieme a Epic Games, Activision, Ubisoft, Nintendo, 2K Games e la stessa PEGI, ha diffuso un comunicato stampa in cui dichiara: "Abbiamo visto e considerato con attenzione il rapporto del Comitato DCMS. Non siamo d'accordo con tutte le conclusioni e raccomandazioni del rapporto, ma ciò nonostante prendiamo le nostre responsabilità nei confronti dei giocatori di tutte le età molto sul serio. Abbiamo un impegno nei confronti della sicurezza e benessere dei giocatori ogni volta che giocano a un nostro titolo o si uniscono alla nostra community. Continueremo a cercare di capire come possiamo contribuire alla ricerca di soluzioni per gli argomenti trattati nel rapporto, e siamo certi che continueremo il nostro continuo dialogo con il governo inglese".

Una difesa delle proprie posizioni insomma, ma con una netta apertura al dialogo. Che ne pensate delle parole di EA?