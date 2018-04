Electronic Arts rivela data e orari dell'EA Play 2018 che si terrà all'E3 di Los Angeles

Nella giornata di oggi, Electronic Arts ha rivelato i dettagli riguardanti il già annunciato EA Play 2018 che la compagnia statunitense terrà in occasione dell'annuale edizione dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles.

L'evento, ormai divenuto abitudine per Electronic Arts e i suoi fan, avrà inizio con la conferenza del 9 giugno alle ore 20:00 italiane, e si concluderà definitivamente l'11 giugno. Dopo la conferenza principale, che si terrà presso l'Hollywood Palladium, il tutto proseguirà con la trasmissione di streaming di gameplay e interviste a sviluppatori e content creator. Come accaduto gli scorsi anni, gli interessati potranno seguire ognuna di queste iniziative tramite una rete di canali streaming che saranno messi a disposizione da Electronic Arts.

La compagnia promette reveal di gameplay e altri annunci a sorpresa. Negli scorsi mesi abbiamo già avuto conferma che in questa occasione sarà presentato il nuovo capitolo della serie di Battlefield, e che avremo modo di tornare ad ammirare Anthem, il nuovo titolo Sci-Fi in via di sviluppo presso gli studi di BioWare. Come al solito, infine, c'è da aspettarsi il reveal della classica line-up dei titoli sportivi di EA, primo fra tutti FIFA 19. Everyeye.it seguirà naturalmente l'evento da vicino, quindi vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine in attesa dell'E3 2018.