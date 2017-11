Electronic Arts sembra intenzionata a portare EA Access su altre piattaforme

Nel corso della riunione con gli investitori disvoltasi quest'oggi, il gigante statunitense ha fornito un'interessante informazione sul futuro di uno dei suoi servizi più apprezzati,

Il Chief Executive Officer Andrew Wilson ha dichiarato: "I nostri servizi in sottoscrizione come EA Access e Origin Access stanno spingendo sempre più giocatori ad unirsi al nostro network. Il numero di giocatori abbonati continua a crescere, per cui dovreste aspettarvi l'arrivo di questo tipo di servizio su altre piattaforme".

Lo stesso concetto è stato ribadito dal Chief Financial Officer Blake Jorgensen, secondo cui "molto probabilmente" lo vedremo anche su altri dispositivi in futuro. Non mancheranno nuovi titoli all'interno del vault e tante "eccitanti cose in arrivo". Secondo Jorgensen, è un modo per i giocatori di accedere a tantissimi giochi ad "un prezzo molto ragionevole".

Gli esecutivi non hanno fornito alcun indizio sull'identità delle piattaforme interessate. Che sia PlayStation 4? Al momento è davvero presto per dirlo, dato che manca un annuncio ufficiale.

EA Access, e il suo omologo Origin Access, sono attualmente disponibili rispettivamente su Xbox One e PC (via Origin). A fronte di un pagamento mensile (3,99 euro) oppure annuale (24,99 euro), permetterono agli abbonati di accedere ad un vasto catalogo di giochi del publisher, oltre che a versioni di prova anticipate dei nuovi titoli in arrivo come Star Wars Battlefront II e Need For Speed Payback. Solo pochi giorni fa, inoltre, si è unito Mass Effect Andromeda, uscito a marzo di quest'anno.