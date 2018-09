Electronic Arts è sotto indagine in Belgio per non aver rimosso le loot box da FIFA

Lo scorso mese di aprile, il governo belga ha catalogato le loot box come una forma di gioco d'azzardo, quindi soggette alla legge vigente nel paese e considerate illegali a tutti gli effetti.

Il governo chiese quindi la rimozione delle loot box dai videogiochi che ne fanno uso: Overwatch e Counter Strike Global Offensive sono stati prontamente adeguati alla nuova normativa dai rispettivi editori, Blizzard Entertainment e Valve. FIFA 18, invece, non ancora.

Per questo motivo, il Pubblico Ministero di Bruxelles ha annunciato di aver avviato un'indagine nei confronti di Electronic Arts, che non ha ancora rimosso le loot box dal suo titolo calcistico. Se deciderà di proseguire con l'investigazione, il caso potrebbe andare a finire in tribunale. La Commissione per il Gioco d'Azzardo del governo belga reputa le loot box una forma di gioco d'azzardo poiché il loro contenuto, pagato con moneta reale, è sconosciuto ai giocatori ed è soggetto al caso.

Electronic Arts non ha ancora commentato in via ufficiale l'accaduto. Le ultime dichiarazioni sull'argomento risalgono allo scorso aprile, quando le loot box vennero dichiarate illegali. Un portavoce affermò che la società non era d'accordo con quanto stabilito, che le loot-box non possono essere considerate gioco d'azzardo e che i suoi giochi "sono sviluppati in maniera etica e rispettosa della legge in tutto il mondo". Il motivo? Secondo il CEO di EA Andrew Wilson, perché "i giocatori conoscono esattamente il numero di contenuti presenti in ogni singolo pacchetto" e perché "gli oggetti non possono essere monetizzati o rivenduti in cambio di moneta virtuale o reale". Vi terremo aggiornati sulla faccenda.