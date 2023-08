Electronic Arts spegne i server di diversi giochi 'classici': ecco i titoli interessati

Dopo l'annuncio della riorganizzazione in EA Sports ed EA Entertainment, Electronic Arts si appresta a chiudere i server e le funzionalità online di diversi videogiochi del suo (non troppo) recente passato.

A darne notizia sono gli stessi curatori del Supporto Ufficiale di EA con l'aggiornamento dell'elenco dei titoli 'classici' di Electronic Arts non più supportati e privati delle rispettive modalità multiplayer e servizi in rete.

Il primo dei videogiochi classici del colosso videoludico americano che si appresta a perdere ogni funzionalità online è Crysis 3: i server delle lobby multiplayer della versione originaria dello sparatutto sci-fi di Crytek chiuderanno ufficialmente nella giornata di giovedì 7 settembre 2023, tanto su PC (Steam e EA App) quanto su PlayStation 3, Xbox 360 e Xbox One. La fine del supporto online dell'originario Crysis 3 renderà impossibile accedere al Trofeo di Platino su PS3 e completare l'elenco degli Obiettivi Sbloccabili su Xbox 360 (e Xbox One tramite retrocompatibilità). Logicamente, le attività multiplayer e tutti i servizi in rete di Crysis Remastered Trilogy sbarcata su Steam a ottobre 2022 (e disponibile anche su PC e console di questa e della passata generazione) continueranno ad essere operativi.

Da venerdì 8 dicembre, invece, lo shutdown dei server pianificato da Electronic Arts interesserà Dante's Inferno (PS3, Xbox 360 e PSP) e Dead Space 2 (PC, PS3 e Xbox 360). A chi ci segue, ricordiamo che dal 28 aprile di quest'anno non è più possibile acquistare le versioni digitali di videogiochi come Battlefield 1943, Battlefield Bad Company, Bad Company 2 e Mirror's Edge.