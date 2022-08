Electronic Arts sta per spegnere i server di quattro giochi PS3 e Xbox 360

Dai canali di supporto di Electronic Arts apprendiamo che il colosso videoludico statunitense sta per spegnere i server di quattro giochi lanciati su PlayStation 3 e Xbox 360, decretando così la fine del supporto alle rispettive modalità multiplayer e funzionalità online.

Ad essere interessati maggiormente da questo intervento sono gli appassionati di videogiochi strategici e, in particolar modo, i fan della storica serie RTS di Command & Conquer.

A partire dal 9 novembre, infatti, non sarà più possibile accedere ai server multiplayer e a tutte le funzionalità online di Command & Conquer 3 Tiberium Wars e della sua espansione a se stante C&C Kane's Wrath. Anche per Command & Conquer Red Alert 3 e Mercenaries 2 World in Flames è previsto lo spegnimento dei server per la giornata di mercoledì 9 novembre.

L'annuncio della fine del supporto online da parte di Electronic Arts arriva perciò con tre mesi di anticipo, un tempo comunque sufficiente a consentire agli appassionati di provare un'ultima volta l'esperienza multiplayer di questi quattro titoli e, perché no, di sbloccarne gli Obiettivi e i Trofei associati alle funzionalità online prima della chiusura definitiva dei server.

Di recente, ricordiamo a chi ci segue che EA ha ribadito la volontà di rimanere indipendente in ragione del fatto che, a detta dei suoi massimi dirigenti, si tratta della "più grande azienda autonoma del mondo" per quanto concerne l'industria dell'intrattenimento digitale.