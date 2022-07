Electronic Arts: spunta un brevetto per gameplay e pubblicità personalizzati

Nel corso delle ultime ore è emerso in rete un vecchio brevetto depositato da Electronic Arts che potrebbe avere un impatto significativo sull'esperienza dei videogiocatori con i prodotti dell'azienda.

Il brevetto in questione fa riferimento ad una tecnologia intitolata Persona Driven Dynamic Content Framework, il cui obiettivo è quello di plasmare l'esperienza di gioco sull'utente. Questo sistema studia i comportamenti del giocatore all'interno di vari titoli per poi 'catalogarlo', così da comprendere a quale categoria appartenga. Una volta completato questo processo, all'utente verranno proposte pubblicità in game personalizzate e un gameplay più adatto alle sue esigenze. In sostanza, il brevetto cita un sistema in grado di aggiungere puzzle, combattimenti ed altri elementi di gioco in base al tipo di giocatore che sta usufruendo del prodotto.

Prima che qualcuno possa inveire contro l'azienda, va precisato che si tratta per il momento solo di un vecchio brevetto e, come spesso accade in questi casi, ci sono buone probabilità che niente del genere possa arrivare nei giochi di prossima uscita.

Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è scoppiata una polemica per un'infelice battuta di Electronic Arts sui single player. Sapevate inoltre che, stando agli ultimi rumor, EA starebbe sviluppando un nuovo gioco Marvel?