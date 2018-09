Electronic Arts svela i (nuovi) bonus preorder di Battlefield 5

Electronic Arts e DICE hanno svelato i bonus preorder aggiornati per Battlefield V, i quali includono vari bonus come l'accesso cinque armi di Battlefield 1 e alcuni oggetti per la modalità Battle Royale Firestorm.

Battlefield V Edizione Standard

Accesso Anticipato all'Open Beta

Accesso a cinque armi tratte da Battlefield 1

Tenuta da paracadutista (1 Settimana)

Incarichi Speciali Standard Edition

Battlefield V Deluxe Edition

Incarichi Speciali Deluxe Edition

Tenuta da paracadutista (5 Settimane)

Set Firestorm Ranger

20 oggetti settimanali con i lanci aerei

Accesso a cinque armi di Battlefield 1

Accesso anticipato a Battlefield V dal 15 novembre

Il nuovo sparatutto DICE è attualmente in Open Beta su PC, PS4 e Xbox One, su Everyeye.it trovate la guida di Battlefield 5 con i consigli utili per iniziare a giocare. Battlefield V è atteso per il 19 novembre su tutte le piattaforme citate.