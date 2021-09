Electronic Arts svela i suoi piani dopo l'acquisizione di Playdemic

Come ben ricorderete lo scorso giugno Electronic Arts ha acquisito Playdemic, lo studio responsabile di Golf Clash, per 1,4 milioni di dollari. A distanza di qualche mese dalla fusione, il colosso dell'industria videoludica ha svelato i suoi piani per la software house.

Jeff Karp, che ricopre il ruolo di vice presidente dell'area mobile games di Electronic Arts, ha infatti parlato di quali saranno i vantaggi dell'azienda nell'avere un team come quello di Playdemic tra i propri studi interni.

Ecco di seguito le parole di Karp:

"Abbiamo costruito un ottimo team dedicato al mobile in Electronic Arts, all'interno del quale ci sono sviluppatori talentuosi e con un buon curriculum oltre ad una certa conoscenza della tecnologia e del mercato. Unendo questo team ai record ottenuti da Playdemic nella creazione di un gameplay innovativo e di un forte prodotto a sviluppo continuo si avranno delle grani esperienze che ci aiuteranno a diventare uno dei migliori publisher del settore mobile."

"Nel corso degli ultimi mesi abbiamo lavorato molto per comprendere la cultura e le capacità di Playdemic, così da sapere esattamente come fare per combinarli con i nostri talenti e proporre ad un pubblico ancora più ampio nuove esperienze videoludiche. Siamo impressionati da ciò che Playdemic ha realizzato con Golf Clash, sia per la community che per il supporto continuo, il metagame e l'economia. Siamo molto felici di poter imparare da loro."

Sembra quindi che Electronic Arts non voglia rendere indipendente lo studio di Golf Clash e voglia fare in modo che vi sia una stretta collaborazione fra il nuovo team e quello interno di EA dedicato al mobile, così che possano unire le forze e creare nuovi prodotti in grado di attirare un vasto pubblico. Non è invece chiaro se l'azienda voglia creare un prodotto inedito oppure se basarlo su una delle sue grandi IP ed è probabile che bisognerà attendere ancora un po' per scoprirlo.