Electronic Arts: tagli per 140 milioni di dollari e previsioni in calo per il 2023

Nonostante possa sempre contare su produzioni di grande successo come EA Sports FIFA 23 e Apex Legends, Electronic Arts sembra voler procedere in modo piuttosto cauto all'interno di un mercato che sta subendo le conseguenze della contrazione economica.

A seguito dei numeri in calo riportati alla fine dell'ultimo trimestre, il publisher ha abbassato le proprie proiezioni riguardanti l'anno fiscale 2023, passando da una previsione di 7.8 miliardi di fatturato a 7.25-7.35 miliardi. Molte compagnie hanno fatto difficoltà a tenere il passo degli ultimi anni, durante i quali si è verificato un boom delle vendite nel settore videoludico. In aggiunta, molti utenti stanno spendendo molto meno in giochi, hardware e servizi in quest'ultimo periodo a causa delle difficoltà economiche.

EA risponderà alle contrazioni del mercato riducendo i costi operativi. Ciò ha portato a reboot e cancellazioni di alcuni giochi, come nei casi di Battlefield Mobile, Apex Legends e un titolo single player ambientato nell'universo di Titanfall e Apex Legends. Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, il CEO di EA Andrew Wilson ha assicurato agli investitori che la società aveva un piano per contrastare il calo dei ricavi e l'aumento dei costi, ma non ha parlato di licenziamenti dei dipendenti. Il CFO di EA Chris Suh ha affermato che il piano di riduzione dei costi porterà ad un calo stimato della spesa di 140 milioni di dollari per la seconda metà dell'anno fiscale 2023.

"Ci impegniamo per l'eccellenza operativa e per essere disciplinati nelle nostre decisioni di investimento. Le azioni che abbiamo intrapreso durante il terzo trimestre ridurranno le nostre spese operative totali H2 di circa $140 milioni. Inoltre, continueremo a lavorare per dare priorità alla spesa in generale e a concentrare i nostri investimenti sulle nostre migliori opportunità di crescita a lungo termine".