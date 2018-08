Electronic Arts annuncia l'abbandono di Patrick Söderlund

Come annunciato dal CEO Andrew Wilson, Patrick Söderlund, tra i più noti leader di Electronic Arts, ha deciso ufficialmente di abbandonare il suo incarico dopo quasi due decadi di militanza nella compagnia statunitense.

"Oggi annunciamo che Patrick Söderlund ha preso la decisione di lasciare EA. Dopo quasi due decadi da pioniere per la nostra compagnia e la nostra industria, più avanti quest'anno incomincerà un nuovo capitolo", leggiamo dal comunicato ufficiale.

Al netto dell'abbandono di Söderlund, EA ha poi specificato di aver acquisito alcuni nuovi membri che aiuteranno d'ora in poi la compagnia. Tra questi troviamo Jason Wozencroft e lo studio SEED, guidato da Johan Andersson.

Come sottolineato da Jason Schreier, della testata di Kotaku, Söderlund, che in passato ha anche lavorato come CEO e come General Manager di DICE, software house svedese poi acquisita da EA stessa, era di fatto il membro più pagato di Electronic Arts, subito seguito da Andrew Wilson. All'interno di EA, Söderlund ha rivestito l'incarico di Chief Design Officer ed è stato inoltre leader della divisione worldwide studios del publisher.

Al momento non è ancora chiaro se Söderlund deciderà di rimanere all'interno dell'industria dei videogiochi, o se invece cambierà percorso per dedicarsi ad altri interessi. Continuate a seguirci in attesa di eventuali aggiornamenti.