Electronic Arts vuole trasformare i giocatori in doppiatori, spunta un brevetto

Un noto insider del mondo videoludico ha condiviso questa sera i dettagli in merito ad un brevetto di Electronic Arts incentrato su una feature davvero peculiare.

Su Insider Gaming, il noto portale di Tom Henderson, sono spuntati tutti i dettagli riguardanti il brevetto del colosso dell'industria videoludica, che sembrerebbe avere l'intenzione di trasformare i giocatori in doppiatori. La tecnologia in questione è una sorta di sintetizzatore, che elabora le parole dell'utente e le trasforma in dialoghi in game. Tale funzionalità potrebbe ad esempio consentire ai giocatori di prestare la voce al protagonista di un videogioco o scegliere cosa fargli pronunciare. Si tratterebbe di una tecnologia molto interessante, soprattutto se affiancata all'uso dell'intelligenza artificiale, che permetterebbe agli NPC di reagire in maniera credibile alle parole dette dal protagonista.

Ovviamente si tratta di un semplice brevetto e non è assolutamente detto che in futuro questa tecnologia verrà implementata all'interno dei giochi pubblicati o sviluppati da Electronic Arts. Si tratta però di un'idea indubbiamente interessante e dai molteplici utilizzi.

In attesa di scoprire se potremo davvero doppiare i personaggi dei giochi EA, vi ricordiamo che è da tempo che circolano rumor circa l'intenzione da parte di Disney di acquisire Electronic Arts, con cui sta sviluppando svariati videogiochi a base di supereroi.