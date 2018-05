Electronic Arts: Xbox One e PS4 a quota 130 milioni di console vendute entro fine 2017

Durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziati dell'ultimo trimestre, il CFO di Electronic Arts, Blake Jorgensen, ha svelato le previsioni della compagnia riguardo le vendite hardware per l'anno in corso.

Come riportato da DualShockers, Electronic Arts si aspetta che le vendite di PS4 e Xbox One continuino ad essere "forti e solide" come lo sono state nel 2016 e 2018, secondo le previsioni del publisher le due piattaforme dovrebbero raggiungere una base installata pari a 130 milioni di pezzi entro il 31 dicembre 2018.

Al momento sappiamo che PS4 ha superato quota 76 milioni mentre Xbox One dovrebbe essere vicina al raggiungimento dei trenta milioni di pezzi, per un totale di 106 milioni. Jorgensen rivela anche le previsioni relative a Switch, la console Nintendo dovrebbe raggiungere quota 30 milioni di console distribuite entro la fine dell'anno in corso, almeno secondo le aspettative e le ricerche interne della compagnia.

Nel corso del meeting finanziario, Electronic Arts ha confermato anche la finestra di lancio di FIFA 19, Battlefield V e Anthem, i primi due usciranno durante l'autunno 2018 mentre Anthem è atteso per i primi mesi del 2019, con uscita fissata entro il 31 marzo.