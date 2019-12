Eletti i migliori giochi del 2019 per Apple Arcade, iPhone, Mac e iPad

Con una cerimonia tenuta nella notte a New York, Apple ha tenuto i consueti Best Of Awards con l'obiettivo di eleggere le migliori app e giochi dell'anno presenti su App Store e Mac App Store. Limitatamente ai giochi, non sono mancate le sorprese.

Sayonara Wild Hearts di Simogo vince il premio di miglior gioco dell'anno per Apple Arcade mentre il miglior gioco per iPad è risultato essere Hyper Light Drifter. Su iPhone trionfa Sky Children of the Light di thatgamecompany (autori anche degli acclamati Flower e Journey) mentre il miglior gioco dell'anno per Mac è GRIS di Devolver Digital. Infine, un premio a Wonder Boy The Dragon's Trap, eletto come miglior gioco del 2019 per Apple TV.

Cosa ne pensate di queste scelte, siete d'accordo con i vincitori dei premi Best Of 2019 di Apple? Tra i candidati erano presenti molti altri titoli acclamati da pubblico e critica usciti tra il primo gennaio e il primo dicembre dell'anno in corso, a trionfare sono stati quei giochi eletti dalla giuria per le loro qualità tecniche e artistiche, nonchè per la capacità di distinguersi dal resto delle produzioni presenti su App Store.