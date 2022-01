ELEX 2: azione e combattimenti nel nuovo gameplay trailer dell'Action-RPG

Il publisher THQ Nordic e gli sviluppatori di Piranha Bytes tornano a mostrare in azione ELEX II, nuovo capitolo della serie RPG Sci-Fi. Il nuovo trailer che potete gustarvi in apertura è questa volta totalmente incentrato sul rinnovato combat system del ruolistico.

Come potete osservare, ELEX 2 concederà un ampio ventaglio di possibilità al giocatore, che deciderà autonomamente con quale strategia utilizzare e quali armi sfruttare per avere la meglio sulle creature aliene ostili.

"L'invasione è iniziata! Una forza nemica è atterrata su Magalan, portando morte e distruzione al pianeta e a tutti i suoi abitanti. C'è solo un modo per fermarli: combattili con tutto ciò che hai. Lascia che il fuoco piova su di loro, colpisci con pistole, archi, razzi o armi laser. Attaccali, squartali e colpiscili con la tua spada, ascia o motosega, qualunque sia l'arma che preferisci. ELEX II ti consente di scegliere come combattere usando il combattimento corpo a corpo, la magia o il combattimento a distanza, o una combinazione di tutti e tre. Puoi apprendere ogni abilità e padroneggiare ogni arma: dipende tutto da te".

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che ELEX II sarà disponibile su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal primo marzo. I pre-order del gioco sono da oggi disponibili su tutte le piattaforme (prezzo di 49,99 euro su Steam, 59,99 euro su PlayStation Store e Xbox Store). Piranha Bytes ha confermato di non avere in programma alcun DLC per ELEX 2.