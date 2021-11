ELEX 2 ha una data d'uscita: svelati i contenuti della Collector's Edition

Sappiamo da tempo che ELEX II farà il suo esordio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, tuttavia finora il publisher THQ Nordic non aveva mai rivelato il giorno esatto in cui sarebbe stato possibile mettere le mani sopra il nuovo episodio della serie Action/RPG firmata Piranha Bytes. Adesso abbiamo finalmente quando potremo giocarlo.

Il secondo capitolo delle avventure di Jax sarà infatti disponibile a partire dal prossimo primo marzo 2022: ancora qualche mese ci separa quindi dal debutto del gioco, successore di un apprezzato gioco di ruolo uscito originariamente nel 2017. Per l'occasione, inoltre, ELEX II sarà accompagnato anche da una Collector's Edition, rivelata nel dettaglio attraverso un trailer e che includerà diversi extra oltre al gioco in versione fisica: saranno presenti una statuina, un artbook, un portachiavi, una steelbook, la colonna sonora e un concept album intitolato "Cassandra".

Ricordiamo che ELEX II è un RPG open world dove le scelte compiute nel corso della partita avranno conseguenze non solo sulla storia, ma anche sul modo di giocare. Piranha Bytes punta a perfezionare gli aspetti meno riusciti del predecessore con questo seguito ed ha già diffuso in precedenza numerosi dettagli su dialoghi e longevità di ELEX 2. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi inoltre lo Story trailer sui protagonisti di ELEX 2.