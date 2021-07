ELEX 2: dettagli su numero di NPC, linee di dialogo e longevità, parla Piranha Bites

ELEX 2 è stato presentato a sorpresa da THQ Nordic e Piranha Bites con un adrenalinico trailer. Avevamo già appreso che il ruolistico offrirà una maggiore libertà di azione e presenterà un combat system più rifinito, ma gli sviluppatori ci parlano ora di nuovi dettagli riguardanti il progetto.

Interfacciandosi con la testata di WccfTech, Piranha Bites ha ribadito come ELEX II sia un titolo più ambizioso del capostipite della serie, motivo per il quale potremo aspettarci una grande densità di contenuti. Il team tedesco ha confermato che il giocatore si scontrerà con oltre 100 nemici diversi lungo il corso dell'avventura, e che sono più di 300 gli NPC che faranno parte di cinque fazioni distinte e che giocheranno il proprio ruolo nello svolgimento narrativo; personaggi che andranno a formare circa 350.00 linee di dialogo, tra quelle obbligatorie e opzionali.

Naturalmente non mancherà l'azione: in ELEX II potremo agevolmente spostarci con il nostro jetpack, intraprendere svariate quest e avventurarci in numerosi dungeon. Esplorando a fondo i contenuti inclusi nel pacchetto, la longevità del titolo si dovrebbe attestare sulle 60 ore. Al momento non sappiamo se ci saranno finali multipli o diramazioni della trama che possano spingere alla rigiocabilità.

ELEX II sarà pubblicato "prossimamente" su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni e la data di lancio ufficiale, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di ELEX.