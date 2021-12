Elex 2: nessun DLC in programma per il nuovo RPG, ecco le parole di Piranha Bytes

In una recente intervista gli sviluppatori di Piranha Bytes sono tornati a parlare di Elex 2 ed in particolare della possibilità che il nuovo RPG venga arricchito in futuro con gli ormai onnipresenti DLC. Il team tuttavia ha dichiarato di non essere amante dei contenuti aggiuntivi a pagamento.

In una recente intervista concessa ai colleghi di Twinfinite, il Creative Director di Piranha Bytes, Bjorn Pankratz e la Game Designer Jennifer Pankratz hanno parlato di Elex 2 e del loro rapporto con i DLC, dichiarando la loro avversità nei confronti dei contenuti aggiuntivi a pagamento: "In realtà, non ci piacciono i DLC. Pensiamo che se le persone acquistano un nostro gioco, dovrebbero ottenere tutto quello che abbiamo pianificato di metterci dentro. Pertanto non sono previsti nuovi contenuti a pagamento per Elex 2 dopo il lancio. Naturalmente osserveremo da vicino l'andamento del gioco e lo supporteremo. Preferiamo mettere la nostra energia creativa al servizio di un nuovo progetto il prima possibile".

Insomma i fan della saga ruolistica firmata dagli autori di Ghotic e Risen riceveranno il pacchetto completo di Elex 2 sin dal day one e non dovranno aspettarsi DLC lungo il cammino. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Elex 2.