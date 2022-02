ELEX 2: tutto quello che c'è da sapere sull'action-RPG nel nuovo trailer

Ad una settimana dal lancio del nuovo capitolo della serie, il publisher THQ Nordic e gli sviluppatori di Piranha Bytes hanno pubblicato l'overview trailer di ELEX 2, utile per farci un'idea generale sull'esperienza offerta dall'action-RPG.

L'Explanation Trailer, che potete gustarvi in cima alla notizia, mette a fuoco le caratteristiche principali della produzione, il cui obiettivo principale è quello di concedere ampia libertà di scelta al giocatore, sia in termini narrativi, grazie alla varietà di scelte e di azioni che potremo intraprendere, che prettamente ludici attraverso l'approfondito sistema di personalizzazione del personaggio.

"Magalan è pieno di segreti. Per avere una possibilità contro la minaccia dei cieli, Jax deve esplorare il mondo aperto, apprendere abilità e trovare nuove attrezzature. Dovrà stringere legami con le fazioni e trovare degli alleati, andare in cerca di venditori e insegnanti e visitare i luoghi più importanti del mondo. Magalan è pieno di scelte. Quale sarà il tuo stile di combattimento, quali armi utilizzerai? Ti unirai ai Chierici, ai Berserker, ai Fuorilegge, ai Morkon o agli Albs, o forse andrai avanti senza fazione? Chi saranno i tuoi compagni, come ti ricorderanno le persone? Sarai un buon guardiano o un assassino spietato? A te le scelte, crea la tua storia in ELEX II".

In attesa dell'esordio fissato all'1 marzo 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di ELEX 2. Gli sviluppatori di Piranha Bytes hanno già confermato che l'action-RPG non riceverà DLC post-lancio.