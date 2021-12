ELEX 2, l'open world tra scelte e libertà: la nostra prova di 20 ore

Abbiamo provato per una ventina d'ore una versione quasi definitiva di ELEX 2, l'ultima avventura ruolistica sviluppata dallo storico team tedesco Piranha Bytes, i creatori della serie di Gothic: scoprite cosa ne pensiamo nella nostra video anteprima.

Le ore trascorse nella dimensione fantascientifica di ELEX 2 ci hanno resituito l'immagine di un prodotto quantomai solido sul fronte delle meccaniche di gameplay e del sistema di progressione. Eppure, sin dai primi istanti è possibile notare i punti di debolezza del progetto, dal disorganico worldbuilding al mancato slancio di originalità che contraddistingue questo genere di esperienze.

Solo con il tempo, però, capiremo se il lavoro portato avanti da Piranha Bytes per finalizzare lo sviluppo del titolo basterà per fargli superare le numerose criticità ravvisate in questa prova, specie in merito al profilo ludico troppo macchinoso.

Oltre al video che campeggia a inizio articolo, sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire ulteriormente i temi appena trattati leggendo la nostra anteprima di ELEX 2 a firma di Daniele D'Orefice, con tante considerazioni e analisi sull'esperienza ludica, narrativa e strettamente visiva che ci attende per l'1 marzo 2022 su PC e console.