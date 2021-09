ELEX 2: lo Story Trailer ci offre uno sguardo ravvicinato ai protagonisti

Nel corso dello Showcase per celebrare il decimo anniversario di THQ Nordic, la compagnia ha mostrato in azione un nuovo trailer di Elex II, nuovo capitolo della serie Action/RPG firmata Piranha Bytes e atteso nel prossimo futuro su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il filmato, della durata di un paio di minuti, non mostra effettive sequenze di gameplay ma si concentra maggiormente sulla storia e i personaggi principali della nuova avventura. I giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Jax, in lotta per riunire i popoli di Magalan e fronteggiare così una nuova, terribile minaccia per l'intero pianeta. Non solo: il protagonista è anche alla ricerca di Dex, suo figlio disperso. Lo Story Trailer mostra maggiormente nel dettaglio il rinnovato comparto grafico messo a punto da Piranha Bytes, con ELEX 2 che in termini estetici continuerà a puntare sul mix di fantasy medievale e sci-fi già visto nel predecessore. Questo seguito promette di essere più ambizioso rispetto al primo gioco, e resta ora la curiosità di scoprire quali novità in termini di gameplay avranno pensato gli sviluppatori.

Il trailer non fornisce nessuna data al termine, ancora avvolta nel mistero. Finora Piranha Bytes ha fornito dettagli su NPC e longevità di ELEX 2, confermando anche la presenza di oltre 350.000 linee di dialogo.