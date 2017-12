ELEX: giungono ulteriori informazioni sul supporto a PS4 Pro e Xbox One X

Come vi avevamo già riportato in prededenza,riceverà il supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X una volta cheintrodurrà la patch apposita per il suo gioco di ruolo. Ora, la software house tedesca, ci offre maggiori informazioni in merito alla questione.

Il lead programmer Philipp Krause ha così dichiarato alla testata di Wccftech: "Su entrambe le console renderizzeremo il gioco a 1800p, ovvero ad una risoluzione totale di 3200×1800, la stessa di giochi come Final Fantasy XIV, Infamous: Second Son, Watch Dogs 2 o Mass Effect: Andromeda. Su PS4 Pro riusciamo a raggiungere tale risoluzione solo tramite checkerboard rendering, e la qualità è ulteriormente incrementata utilizzando il temporal anti-aliasing e l'FXAA. La console quindi effettua l'upscale in 4K sulle vostre TV.

Su Xbox One X abbiamo la stessa risoluzione, ma nativa - nessun trucco applicato. È 1800p puro e totale. C'è solo l'FXAA per smussare un po' gli angoli. Questo è possibile solo grazie all'hardware che offre Xbox One X".

ELEX è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che la prossima patch del gioco introdurrà un livello di difficoltà più accessibile e correggerà una numerosa serie di bug.