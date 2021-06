ELEX II annunciato da THQ Nordic: l'Action/RPG si mostra in un adrenalinico trailer

THQ Nordic ha annunciato ufficialmente tramite un adrenalinico trailer cinematografico lo sviluppo di ELEX II, il secondo capitolo della serie Action/RPG firmata Piranha Bytes e iniziata nel 2017. Il nuovo titolo arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Sebbene alla fine del filmato non viene riportata nessuna data d'uscita, lasciando spazio a un semplice "coming soon", la pagina Steam di ELEX II riporta un generico 2021 come periodo di uscita. nel frattempo abbiamo già un assaggio della trama del gioco: ambientato diversi anni dopo i fatti del capostipite, ELEX II vede ancora una volta protagonista Jax, che dovrà nuovamente riunire i popoli del pianeta Magalan per affrontare la minaccia degli skyanidi, desiderosi di prenderne il controllo e stravolgerlo per sempre.

Gli autori promettono un mondo di gioco ancora più vasto ed esplorabile con una libertà ancora più massiccia rispetto al passato. Ci sarà la possibilità di interagire con numerosi personaggi secondari, e tutte le nostre scelte ed azioni possono avere delle conseguenze sul proseguo della vicenda e dei nostri rapporti con gli NPC. Infine, il sistema di combattimento verrà potenziato soprattutto grazie a un nuovo sistema di controllo più fluido e che permetterà di dare vita a un'azione più dinamica.

In attesa di scoprire molti più dettagli sul gioco e sul suo effettivo periodo d'uscita, potete leggere la nostra recensione di ELEX: riuscirà il seguito a rivelarsi superiore?