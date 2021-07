ELEX II, il nuovo Action RPG open world degli autori di Gothic: tutti i dettagli in video!

Tra i molti annunci che hanno segnato il periodo dell'E3 2021, ha fatto la propria inaspettata apparizione anche il reveal trailer di ELEX II, nuova produzione a firma THQ Nordic.

Il noto publisher ha infatti approfittato della vetrina losangelina per presentare la nuova produzione del team di Piranha Bites, già autore, tra gli altri, di Gothic e Risen. Dopo essersi cimentata con nuove IP, la software house ha deciso di guardare al passato, per proporre al pubblico il sequel del primo ELEX. Per l'occasione, i giocatori torneranno a calcare le lande del pianeta di Magalan, per un'avventura che muove i propri passi ad alcuni anni di distanza dagli eventi che hanno segnato la conclusione del titolo del 2017.



Atteso nel corso del 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il nuovo ELEX II non ambisce a raggiungere gli standard che caratterizzano generalmente una grande produzione AAA, ma punta invece a coinvolgere i giocatori in un immaginario suggestivo, capace di unire futuro, scienza e magia, misticismo e tecnologia. Per cercare di scoprire tutto ciò che potrebbe riservare la produzione di Piranha Bites, la Redazione ha confezionato una ricca video anteprima dedicata a ELEX II. Come sempre, il filmato è disponibile in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!