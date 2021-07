ELEX II in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito

ELEX II è il seguito di uno dei GDR più riusciti della passata generazione, annunciato all'E3 2021, la nuova produzione del team di Piranha Bytes già autore, tra gli altri, di Gothic e Risen. I giocatori torneranno ad esplorare le lande del pianeta di Magalan ad alcuni anni di distanza dagli avvenimenti del primo capitolo.

Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa

Per scoprire tutto ciò che potrebbe riservare la produzione di Piranha Bytes, vi consigliamo vi visionare la video anteprima dedicata a ELEX II

