Elezioni USA e videogiochi: ban temporaneo per le Mod 'politiche' su Nexus

Come ampiamente noto, il mese di novembre vedrà i cittadini statunitensi impegnati nelle elezioni presidenziali volte a scegliere il prossimo Presidente degli Stati Uniti d'America: a contendersi la fiducia del Paese, l'attuale Presidente USA Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden.

L'importante appuntamento elettorale ha ovviamente acceso i riflettori su molte tematiche sociopolitiche, tanto più in un periodo complesso come quello attualmente vissuto dagli USA, dove proseguono accesi confronti legati alla gestione dell'emergenza Covid-19 e al tema della discriminazione razziale di natura sistemica. Una tensione che, fatto piuttosto peculiare, ha avuto ripercussioni su...Nexus, noto portale di riferimento per la community degli appassionati di Mod PC.

Quest'ultimo ha infatti pubblicato un comunicato nel quale rende noto un ban temporaneo per quelle che vengono definite "Mod politiche". "Di recente abbiamo assistito alla pubblicazione di un'ondata di Mod dalla natura troll e provocatoria legate alle attuali problematiche sociopolitiche USA. Con l'avvicinarsi delle elezioni USA di novembre, ci aspettiamo che questo trend si intensifichi, esattamente come accaduto quattro anni fa", si legge su Nexus.



Invocando la bassa qualità delle Mod protagoniste del fenomeno, il loro esporre punti di vista polarizzanti e la scarsa maturità dimostrata da parte della community attiva sul portale, quest'ultimo ha annunciato di non avere alcuna intenzione di gestire "questo caos" tramite un'azione di moderazione. Di conseguenza, si è scelto di emanare un ban per tutte le Mod legate alla situazione sociopolitica USA, entrato in vigore dal 28 settembre. Quest'ultimo sarà rimosso soltanto in un periodo successivo all'insediamento del nuovo Presidente USA.



Una scelta che apre sicuramente la strada a molte riflessioni: cosa ne pensate della scelta operata da Nexus?