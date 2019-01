Elgato presenta nuovi prodotti per gli streamer al CES 2019

Elgato, al Consumer Electronic Show di quest'anno ha presentato una serie di prodotti rivolti agli streamer di Twitch e YouTube, allo scopo di migliorare l'esperienza dei creatori di contenuti professionali.

Tra le novità figura il display Key Light, sostanzialmente un pannello luminoso a LED creato appositamente per gli streamer e creatori di contenuti. Il sistema si collega alla scrivania dell'utente, e permette di impostare varie opzioni di luminosità e colori per migliorare l'esperienza di visione degli spettatori.

L'impianto Key Light comunica via wireless con il computer, consentendo agli utenti di controllare la luminosità ed il calore tramite l'app Control Center o lo Stream Deck. Key Light è in grado di emettere una luce da 2.500 lumen, a giudicare da quanto si legge nel comunicato stampa diffuso a fianco dell'annuncio. Gli utenti avranno anche la possibilità di controllare e modificare i colori della luce dal loro computer o dall'applicazione.

A fianco del Key Light, Elgato ha anche svelato alcune nuove funzionalità e prodotti aggiuntivi per gli streamer e creatori di contenuti. Tra queste figura la nuova app per iOS Elgato Screen Link che permette di condividere qualsiasi schermata o filmato dal cellulare sul computer, effettuando lo streaming. E' anche stato svelato il dock Elgato Thunderbolt 3 Pro per Mac che consente di collegare tutti i dispositivi con un unico cavo alla massima potenza di 40 Gb/s.