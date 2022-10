Elijah Wood condivide l'annuncio di Silent Hill.... è solo un caso oppure no?

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Masahiro-Ito ha ritwittato l'annuncio di Konami su Silent Hill e non è stato il solo perché tra le decine di retweet troviamo ad esempio anche quello di Elijah Wood... è solamente un caso oppure c'è sotto qualcosa?

Il noto attore ha ricondiviso su Twitter il messaggio di Konami allegando l'emoticon con i due occhi che si guardano intorno, come a voler suggerire di tenere gli occhi aperti per un suo eventuale coinvolgimento nel progetto.

Elijah Wood è diventato celebre presso il grande pubblico con Il Signore degli Anelli La Compagnia dell'Anello e con i successivi Il Signore degli Anelli Le due torri e Il Signore degli Anelli Il ritorno del re, l'attore ha preso però parte a tantissime altre pellicole fin dalla più tenera età, da Ritorno al futuro Parte II a La strada per il paradiso, passando per L'innocenza del diavolo, Deep Impact e dopo Il Signore degli Anelli ha recitato in pellicole come Sin City, Lo Hobbit Un viaggio inaspettato, The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe e Ted Bundy - Confessioni di un serial killer.

Ma non solo perchè la carriera di Wood si espande anche nel mondo del doppiaggio e della produzione cinematografica. Il suo nome non è certamente il primo a venire in mente parlando di storie horror, ma chissà...