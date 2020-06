Elisabetta Cesone da The Last of Us a The Legend of Zelda: un doppiaggio a tutto cult

Tra i le voci italiane (forse) meno note c'è Elisabetta Cesone, la quale merita senza dubbio un posto tra i grandi doppiatori, internazionali e non, che pian piano stiamo imparando a conoscere. Tra i suoi titoli di maggior successo Gears of War, Dishonored e anche Devil May Cry.

La Cesone ha lavorato ad ogni genere di progetto da Commynity (Yvette Nuvole Brown) a I Jefferson a Ned: Scuola di sopravvivenza d è anche la doppiatrice di Picchiarello, l'irriverente uccellino targato Universal Pictures, ma è nei videogiochi che l'attrice ha trovato la sua vera dimensione artistica.

Voce di Lian Xing in Syphon Filter 2, 3, Omega Strain e Dark Mirror, tra i suoi ruoli più famosi c'è sicuramente la Regina Mirrah in Gears of War 1,2 e 3. Nella stessa saga ha doppiato anche Bernie Hoffman, mentre nella trilogia di God of War ha avuto diversi ruoli, tra cui quello di Gai e di voce narrante.

Man mano la Cesone è arrivata anche ai microfoni di veri e propri cult del genere interpretando personaggi secondari, ma non per questo minori. Tra i più famosi ricordiamo Eileen in Bloodborne; Impa in The Legend of Zelda Breath of the Wild; Madame Prudence in Dishonored; Ana in Overwatch e l'infermiera Nina in Borderlands The Pre-Sequel ed Helga in Ratchet & Clank 1 e 3. L'abbiamo ritrovata anche nei panni di Marlene in The Last of Us, il cui sequel appena uscito ha confermato che Naughty Dog e i sui sviluppatori non temono confronti.

Infine ricordiamo i suoi doppiaggi in Jak and Daxter: The Precursor Legacy (Maia), Sly Raccoon e Sly 2: La banda dei ladri (Mz Ruby, La contessa), MediEvil (Narratrice), Alan Wake (Barbara Jagger), Darksiders 1 e 2 (Uriel ), Fallout 4 (predone femminile), DmC Devil May Cry (succube).