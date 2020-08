Elisabetta Spinelli da Overwatch a Mass Effect 3: i doppiaggi della voce di Sailor Moon

Dopo una breve pausa estiva, torna la nostra rubrica sui doppiatori e lo fa con un'ospite d'eccezione: Elisabetta Spinelli. Se è la prima volta che sentite il suo nome non temete, sicuramente riconoscerete le sue indimenticabili eroine animate: Chichi in Dragon Ball, Riven in League of Legends ed Emma Frost ne gli Insuperabili X-Men sono solo la punta dell'iceberg.

Classe 1965, la Spinelli si afferma prestissimo nel mondo del doppiaggio italiano dando voce ad uno dei personaggi più iconici della cultura pop nipponica: Sailor Moon. In tutte le sue avventure, sia seriali che cinematografiche, la doppiatrice ha sempre impersonato l'iconica "combattente che veste alla marinara", che sarà per lei un vero e proprio trampolino di lancio. In seguito doppierà anche Winry Rockbell in Fullmetal Alchemist; Luce in Magic Knight Rayearth; Nefertari Bibi in One Piece e sarà scritturata anche per tantissimi ruoli minori nelle serie animate dei Pokèmon.

La carriera della Spinelli non si ferma però agli anime e famosi sono anche i suoi doppiaggi di Reese Witherspoon in Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line (che valse all'attrice un Oscar come miglior protagonista femminile); Lucy Liu in Detachment Il distacco ed Ellen Page in Going for broke - Una vita in gioco. Sul piccolo schermo ha dato voce ad Alyson Hannigan, aka Lily, in How I Met Your Mother; Catherine Sutherland nelle prime tre serie dei Power Rangers e persino Carole Ann Ford, nipote e compagna di viaggio del Primo Dottore nel 1963... Ma i videogiochi?



I doppiaggi della Spinelli su console non sono molti, ma ognuno è stato a modo suo speciale: i suoi primissimi ruoli videoludici sono stati Theresa Faust in Le avventure di Lupin III Il tesoro del Re Stregone; Lydia in Keepsake Il mistero di Dragonvale e persino l'elfo del sangue femmina in World of Warcraft. Negli anni successivi è tornata come Sofia Sartor in Assassin's Creed Revelations; Samantha Traynor in Mass Effect 3; Elesis in Elsword; Clara Lille in Watch Dogs e Orisa in Overwatch. Per tutte le ultime novità vi rimandiamo ai nuovi rumor sulla distribuzione di Mass Effect Trilogy e, se non l'avete ancora fatto, scoprite la formidabile docu-serie Netflix High Score sulla storia e l'evoluzione della cultura ed industria videoludiche.