Elite Dangerous: i dettagli della versione Xbox One X

Michael Gapper, PR e Communications Manager di, ha recentemente dichiarato alla testata di Wccftech i dettagli riguardanti la versione Xbox One X di

"Abbiamo aggiunto due opzioni per Xbox One X: Performance/Quality e 1080p/4K. Lasceremo che i giocatori scelgano la propria esperienza. Puntiamo a rendere disponibile l'update per il lancio di Xbox One X.

Elite: Dangerous gira in 4K nativi se viene selezionata l'apposita modalità. Tutto ciò che posso dire sul frame-rate è che i possessori di Xbox One X noteranno un netto miglioramento rispetto a Xbox One standard, a prescindere che giochino in 4K o in 1080p".

Pur rinunciando al 4K nativo, quando impostato a 1080p di risoluzione in modalità Quality, il gioco presenterà delle migliorie per il livello del dettaglio, profondità di campo, anti-aliasing, occlusione ambientale, filtro anisotropico, qualità delle ombre e altro.